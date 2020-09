Robben marca primeiro gol em volta após se aposentar por um ano, assista

A perna esquerda de Robben continua afiada. Se dessa vez não foi cortando e chutando no canto como tantas vezes fez pelo Bayern de Munique, agora, o atacante ainda demonstrou que tem precisão e força ao marcar pelo Gröningen, da Holanda, em amistoso de pré-temporada contra o Arminia Bielefeld, da Alemanha,

Robben recebeu um passe para trás na meia-lua e bateu cruzado de primeira, acertando o canto direito longe do alcance do goleiro para marcar um golaço. Foi o primeiro gol da partida. Confira no vídeo.

Pouco tempo depois, o Arminia Bielefeld conseguiu o empate: aos 22 minutos do primeiro tempo, Jomaine Consbruch deixou tudo igual. O placar final da partida foi de 1 a 1. Enquanto esteve em campo, Robben protagonizou as jogadas ofensivas do Gröningen.

Robben tomou a decisão de voltar aos gramados após um ano parado para ajudar o clube onde foi revelado a superar a crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus. E, aos 36 anos, demonstra que ainda tem muito a contribuir com a equipe. O Gröningen estreia no Campeonato Holandês no próximo domingo, em casa, contra o PSV.