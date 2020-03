Roberto Carlos diz que Palmeiras de 1993/94 bateria o Flamengo de 2019

Desde a temporada passada, o Flamengo virou o time a ser batido na América do Sul. Mas, para o ex-jogador Roberto Carlos, o time do Palmeiras de 1993/94 seria superior ao rubro-negro de Jorge Jesus em um possível confronto entre as equipes.

"O Palmeiras da minha época foi maravilhoso. Nós ficamos juntos dois, três anos. O Flamengo só tem um ano junto, por isso que o Palmeiras de 93/94 ganharia, não com facilidade, mas ganharia e ganharia bem", disse Roberto Carlos em entrevista ao programa Jogo Aberto, da Band.

O Flamengo levantou as taças da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2019. Além disso, soma as conquistas da Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara neste ano.

Roberto Carlos vestiu a camisa do Palmeiras por duas temporadas. Com o time alviverde conquistou um Torneio Rio-São Paulo e foi bicampeão paulista e brasileiro.