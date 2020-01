Robinho dá assistência em campeonato de enterradas na Turquia

Afastado do futebol brasileiro desde quando trocou o Atlético-MG pelo Sivasspor, em 2018, o brasileiro Robinho provou que continua afiado com a bola nos pés. Mas dessa vez, ele mostrou talento em outro esporte. Convidado para participar do torneio de enterradas do Jogo das Estrelas da Turquia, onde está jogando, o ex-Santos ajudou Nick Johnson a tirar nota 10.

Depois de uma série de embaixadinhas, Robinho deu assistência para o armador do Türk Telekom dar uma gravada e levantar o público que acompanhava o show de habilidades. O lance rendeu nota máxima de todos os jurados. Veja o vídeo!

Asist Robinho, smaç Nick Johnson pic.twitter.com/xIbqvqquHU — Tivibu Spor (@tivibuspor) January 19, 2020

Revelado no começo dos anos 2000 pelo Santos, o atacante brasileiro defende o Istanbul Basaksehir atualmente, mas tem passagens por Real Madrid, Manchester City e Milan no futebol europeu. O veterano de 35 anos ainda defendeu as cores de Atlético-MG, Guangzhou Evergrande e Sivasspor durante sua longa carreira.

Com contrato vencendo no meio do ano, o jogador está com futuro indefinido. No fim de 2019, ele chegou a postar um vídeo falando que voltaria para o Santos. “Esse título que o Flamengo ganhou agora, quando eu voltar para o Peixão vou dar para ele”, disse o jogador em vídeo que viralizou na internet.