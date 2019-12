Rodriguinho aparece em vídeo de nova camisa e intriga cruzeirenses

O Cruzeiro divulgou nesta quinta-feira imagens dos seus novos uniformes, produzidos pela Adidas, que passará a ser a fornecedora de material esportivo do clube a partir de 1º de janeiro de 2020. O goleiro Fábio, o zagueiro Dedé e os volantes Henrique e Ederson e a meio-campista Micaelly atuaram como modelos do renovado uniforme. Mas, além deles, Rodriguinho, cuja permanência na próxima temporada não é certa, aparece nas imagens.

"Rodriguinho no vídeo de divulgação da nova camisa do cruzeiro. Isso quer dizer que vai ficar?", questiona um dos internautas na rede social Twitter. O destino do meio-campista ainda é incerto, já que problemas físicos atrapalharam a sua temporada e o Cruzeiro planeja uma reformulação após o rebaixamento no Brasileiro.

Gente o Rodriguinho???? — dianao ᶜᵉᶜ (@dianaoCec) December 26, 2019

Rebaixado para a Série B, ao fim do Brasileiro, o Cruzeiro vive crise dentro e fora do gramado. Sem encantar dentro de campo, o time trocou de diretoria nos últimos dias, quando os dirigentes renunciaram coletivamente e foram substituídos por um grupo de empresários, em uma gestão provisória.

Vale lembrar que será a segunda vez que a Adidas produz o material esportivo do Cruzeiro. A primeira aconteceu na década de 80. De acordo com o clube, os novos uniformes já estarão à venda a partir do dia 2 de janeiro, data de aniversário do clube, nas lojas oficiais. Os valores vão de R$ 249,99 (masculina e feminina) a R$ 229,99 (infantil).