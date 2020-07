Rodrygo conta piada de Modric: 'me respeita que tenho idade para ser seu pai'

O atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, participou de uma conversa com alguns seguidores no Twitter, na qual revelou algumas brincadeiras de vestiário do elenco merengue, suas superstições e alguns jogadores com quem gostaria de atuar. Chamou a atenção a piada interna do jovem de 19 anos com o meia croata Modric.

"Temos uma relação muito boa, uma relação de pai e filho. Quando ele soube que meu pai tinha 35 anos (Modric tem 34) não acreditava e me disse: 'então me respeita que tenho idade para ser seu pai'. Desde então, ele sempre me chama de filho e eu chamo de pai", contou Rodrygo.

O atacante também contou suas mandingas antes de entrar em campo. "Sempre ponho primeiro a chuteira direita e a caneleira direita, depois amarro a chuteira... Quando entro no campo sempre coloco primeiro o pé direito, nunca piso na linha e sempre vou ao banheiro antes. E não digo mais porque estou um pouco louco das que tenho", revelou o atacante.

Entre os jogadores com os quais gostaria de ter jogado junto, Rodrygo não titubeou: Pelé, Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos e Cristiano Ronaldo - este último, o brasileiro elegeu como seu jogador preferido. O atacante também escolheu uma comida espanhola preferida: a paella valenciana.