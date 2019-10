Rogério Ceni ajuda torcida do Fortaleza em mosaico durante a madrugada

A torcida do Fortaleza contou com a ajuda do técnico Rogério Ceni na hora de preparar o mosaico para o jogo contra o Flamengo nesta quarta-feira, às 20h, na Arena Castelão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador marcou presença no estádio durante a madrugada desta quarta-feira. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o técnico em clima descontraído ao lado dos torcedores enquanto ajuda a montar o mosaico.

Rogério Ceni aparece na Arena Castelão para ajudar na montagem de mosaico antes de jogo contra o Flamengo#gefortaleza pic.twitter.com/1KpoYZxoMS — Luciano Rodrigues (@rodluciano_) October 16, 2019

De acordo com Marcelo Paz, presidente do clube, Ceni teria se impressionado com os mosaicos feitos na torcida e prometido visitar os voluntários durante a madrugada. Apesar do auxílio, o técnico não vai comandar a equipe contra o Flamengo, já que está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vasco. O auxiliar Charles Hembert entrará em campo.

A ideia do mosaico é mostrar que o Nordeste tem times para ser apoiado por diversos torcedores da própria região, que conta com bastante fãs do Flamengo e de outros clubes grandes do Brasil. O desenho em 3D vai contar com 17 mil placas, exibir um Cristo Redentor e também terá um painel em LED.