Rogério Ceni doa R$ 100 mil para conclusão de Centro de Excelência do Fortaleza

A renovação de Rogério Ceni não foi a única coisa boa que aconteceu para o Fortaleza neste sábado, 14. Além do contrato para a temporada 2020, o treinador ainda doou R$ 100 mil para a conclusão do novo Centro de Excelência do clube, no estádio do Pici.

O Fortaleza está promovendo um projeto de arrecadação virtual junto aos torcedores para finalizar o centro. Anteriormente, faltavam R$ 400 mil para finalizá-lo; com a doação de Rogério, faltam R$ 300 mil para alcançar a meta.

A conclusão do Centro de Excelência foi um dos pedidos de Rogério para renovar com o clube cearense, visando melhorar a estrutura do time. A intenção do Fortaleza é a construção e instalação de equipamentos modernos de preparação, como os de Palmeiras e Athletico-PR, por exemplo.

O Centro do Fortaleza deve contar com vestiários, academia, sala de recuperação de atletas, uma nova área de fisioterapia, piscina, tanques de crioterapia, banheiras, refeitório, sala de preleção e sala de jogos, além de um hotel com capacidade para 30 atletas, segundo informações do jornal Diário do Nordeste.

O clube também está reformando o Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú. A ideia é fazer a pré-temporada para 2020 no Pici, com as obras do Centro de Excelência sendo concluídas em dezembro de 2019.