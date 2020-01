Rolê aleatório 2020: Snoop Dogg posta vídeo de gol do Palmeiras

O rapper americano Snoop Dogg pode ser o responsável pelo "rolê mais aleatório de 2020". Nesta quarta-feira, ele publicou um vídeo do gol de Lucas Lima em sua conta no Instagram. O jogador balançou as redes na vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Ituano, pelo Campeonato Paulista.

O post do cantor exibe imagens do canal SporTV do gol de Lucas Lima com narração de Milton Leite. Snoop Dogg sequer colocou uma legenda nas imagens. O que torna a ação ainda mais estranha é que em sua conta nas redes sociais, com mais de 38 milhões de seguidores, o astro americano não segue o Palmeiras e também não tem ligação com as redes sociais de Lucas Lima.

Em sua conta no Twitter, o Palmeiras brincou com a situação: "O rolê aleatório da noite é o Snoop Dogg postando o gol do meu camisa 20". Veja as imagens:

O rolê aleatório da noite é o Snoop Dogg postando o gol do meu camisa 20 #ITUxPAL #AvantiPalestra pic.twitter.com/0GbdSDmXFH — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 23, 2020

Na sequência, o Palmeiras ainda publicou um vídeo do tento ao som de Snoop Dogg e simulou uma conversa entre o cantor e Lucas Lima. Confira:

Confira a repercussão: