Rolê aleatório ou parça? Ronaldinho Gaúcho aparece no desembarque do Fla

Ao contrário da festa que foi o embarque do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes, o desembarque da delegação no Rio de Janeiro foi bem menos agitada. Mas, mesmo com o clima melancólico após a derrota por 1 a 0 para o Liverpool, teve jogador que foi aplaudido pelos torcedores que estavam presentes no aeroporto.

Quem seria o ovacionado: Gabigol? Bruno Henrique? Arrascaeta? Diego Alves? Ou quem sabe o técnico Jorge Jesus? Nenhum desses! Quem roubou a cena foi Ronaldinho Gaúcho. Ele mesmo, conhecido por seus "rolês aleatórios", o ex-atleta chegou ao Rio de Janeiro vindo do mesmo voo que os jogadores do Flamengo.

Mera coincidência de mais um dos seus aparecimentos curiosos ou 'parça' dos atletas rubro-negros? O que se sabe de fato é que o ex-astro e embaixador do Barcelona foi aplaudido e retribuiu com acenos o carinho da torcida.

Ronaldinho defendeu as cores do Flamengo entre 2011 e 2012 quando retornou ao Brasil após deixar o Milan. No clube, venceu o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara e a Taça Rio, todos em 2011.

O clima no Flamengo é de tanta festa que até o Ronaldinho Gaúcho, que teve passagem polêmica no clube entre 2011 e 2012, foi aplaudido pela torcida. Mais um rolê aleatório! Ele voltou junto com a delegação do Flamengo. pic.twitter.com/fX7CsY4d72 — Sala12 (@OficialSala12) December 23, 2019

Kkkkkkkkk Ronaldinho: "nada pra fazer, vou desembarcar junto com o Flamengo" — Danilo (@_danilooj) December 23, 2019

Ronaldinho no desembarque do Flamengo kkkkkk role aleatório — Arthur Zico (@arthurm41) December 23, 2019

Ronaldinho desembarcou com a delegação do Flamengo, o cara é aleatório demais kkkkkkkkkkkk — Flamengo da Depressão (@crfdadepressao_) December 23, 2019

Ronaldinho Gaúcho, o aleatório. Delegação do Flamengo desembarcando no Galeão e, do nada, quem brota? Ele, little ronaldo. — diego (@diegomantunes) December 23, 2019