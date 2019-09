Roma anuncia quarta criança encontrada após anúncios de reforços

A Roma anunciou nesta terça-feira mais uma recuperação de criança desaparecida através da parceria do clube com a instituição de caridade "Missing Child Kenya". Dessa vez, foi uma garota queniana de 8 anos. A menina teve sua foto divulgada no vídeo da contratação do zagueiro inglês Chris Smalling, ex- Manchester United. A criança, cuja identidade foi preservada, desapareceu 4 dias antes de o vídeo ser postado, nos arredores de Nairóbi, capital do Quênia.

A notícia chega um dia depois da informação de outra criança encontrada, essa veiculada no anúncio do meia Henrikh Mkhitaryan, ex-Arsenal. No caso do armênio, foi um garoto de 13 anos, desaparecido há mais de um mês. O clube, que possui mais de 5 milhões de seguidores no Twitter, começou uma campanha no dia 30 de junho anunciando suas contratações para a temporada junto com imagens de crianças desaparecidas. O objetivo, além de reuni-las com suas famílias, é a conscientização sobre o número de casos desse tipo.

A fourth missing child has been found! #ASRoma have today been informed by @missingchild_ke that an 8-year-old Kenyan girl featured in the @ChrisSmalling transfer announcement video has been found safe. On Sunday, another Kenyan child, a 13-year-old boy was also found safe pic.twitter.com/CnQOmkuhEU — AS Roma English (@ASRomaEN) September 17, 2019

Outras contratações que ajudaram na descoberta das crianças perdidas foram a dos defensores Mert Cetin, ex Basaksehir, e Zappacosta, ex Chelsea. Os dois auxiliaram na recuperação de uma garota de 15 anos em Londres e de uma menina de 9 na Bélgica, respectivamente.

O clube italiano comemorou em postagem no Twitter que, até o momento, 17 crianças quenianas foram divulgadas pela campanha e 4 encontradas. Também foi divulgado que as postagens atingiram mais de 9 milhões de pessoas.