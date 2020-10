Ronald Koeman rebate 'indireta' de Griezmann: 'Quem manda é o treinador'

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, revelou ter rebatido as recentes "indiretas" de Griezmann durante uma entrevista coletiva, nesta sexta-feira. O holandês deixou claro para o atacante que é ele quem decide a posição de seus jogadores. Isso porque enquanto estava reunido com a seleção francesa, Griezmann afirmou que Didier Deschamps sabia "onde colocá-lo" em campo.

"Cada um tem o direito de dizer coisas. Sabemos que esse tipo de situação pode acontecer. Falei com o Griezmann ontem (quinta), não pelo o que disse. Falamos de posição e rendimento. Disse que busco o melhor para o time e penso que sua posição é pela direita, com liberdade. Expliquei porque não joga de ponta, que pode jogar de 10 ou 9. No final, disse que decido eu o que é melhor para a equipe", revelou Koeman.

Em seguida, o treinador buscou encerrar a polêmica e elogiou a postura de Griezmann dentro e fora dos gramados. "Ele está fazendo o máximo que pode. Trabalhar forte, ser muito disciplinado e ter sorte em suas qualidades ofensivas. Mais uma vez, não tem problema discutir esse assunto. O treinador manda e o jogador tem que sacar o máximo rendimento. Não tenho nenhum problema com o Antoine. Meu trabalho é tirar o máximo de cada um", ponderou.

O Barcelona volta a entrar em campo neste sábado diante do Getafe. A equipe catalã está em sexto lugar no Campeonato Espanhol, a três pontos do líder Real Madrid. Vale lebrar, que o time de Koeman tem um jogo a menos.