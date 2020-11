Ronald Koeman revela qual jogador do Barcelona mais o surpreendeu

O técnico holandês Ronald Koeman, que assumiu o comando do Barcelona há pouco mais de dois meses, revelou que o jovem meio-campo Pedri, é o jogador que mais o surpreendeu, desde sua chegada ao clube catalão.

"Sabia que o Barça o tinha contratado do Las Palmas e já tinha visto algumas imagens de seu jogo, mas creio que ninguém esperava sua melhora, sua carreira até agora. Com 17 anos, jogar e treinar com os melhores atletas no Barça, com o rendimento que está dando, é para estar contente”, avaliou o treinador.

Nesta temporada, Pedri não ficou fora dos gramados em nenhuma partida. O meio-campista foi titular em cinco jogos, inclusive em conforontos importantes, como o clássico contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, e o jogo diante da Juventus, pela Liga dos Campeões.