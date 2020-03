Ronaldinho deve jogar torneio em prisão sob a condição de não fazer gols

Em prisão preventiva desde o dia 7 de março, Ronaldinho Gaúcho deve participar de um campeonato de futsal na Penitenciária da Polícia Nacional, onde está detido com o irmão Roberto de Assis Moreira. Porém, de acordo com a ABC TV Paraguay, para entrar em quadra, o astro não poderá desrespeitar uma curiosa regra imposta pelos organizadores: não poderá fazer gols.

O pentacampeão mundial também estaria sendo disputado pelas equipes que vão participar do torneio, que vai premiar a equipe campeã com um leitão de 16 quilos. 'Los Pitufos', 'Los Cumbieros', 'Sport Espada', 'Villarreal' e 'Milan'são alguns dos times que desejam contar com o talento do craque.

Ainda de acordo com o canal paraguaio de tevê, Ronaldinho tem se queixado do forte calor que faz em Assunção, e que segue atendendo fãs que pedem autógrafos. A prisão na qual o ex-jogador está preso é conhecida por abrigar ex-policiais condenados, políticos e membros do crime organizado.