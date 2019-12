Ronaldinho Gaúcho diz não poder apontar Messi como o maior da história

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho afirmou no México, na noite desta quinta-feira, que o atacante argentino Lionel Messi, do Barcelona, é o grande craque da atualidade, mas preferiu evitar cravar quem foi o melhor jogador de todos os tempos.

"Fico feliz por Messi, que é um amigo, além disso, se tornou um símbolo do Barcelona. Não gosto de comparações porque é difícil identificar o maior da história. Estão na lista Diego Maradona, Pelé, Ronaldo. Não posso dizer que Messi seja o maior da história, mas sim da sua época", garantiu o astro brasileiro.

Ontem, Ronaldinho participou de um jogo de exibição no Estádio Centenário, no estado de Morelos, na região central do México. O ex-Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense, esteve o tempo todo acompanhado pelo governador estadual, o também ex-jogador Cuauhtémoc Blanco.

Na quarta-feira, o brasileiro participaria do "Jogo pela Paz", em Cancún, também no território mexicano. A partida teve atraso de cerca de 90 minutos, por causa de atraso do pagamento do cachê que receberia, de US$ 300 mil (R$ 1,23 milhão)./Com informações da EFE