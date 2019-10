Ronaldinho cita Copa de 2002 ao celebrar passe para Rivaldo em amistoso

Craques do Brasil se reuniram nesta terça-feira para o Shalon Game em Haifa, Israel. O amistoso reuniu astros do futebol dos dois países. Do lado verde e amarelo os ex-jogadores Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, Roberto Carlos e Cafu foram alguns dos que participaram do evento. A partida terminou com o placar de 4 a 2 para o Brasil.

Ronaldinho Gaúcho marcou um dos gols e usou sua conta na rede social Instagram para agradecer o passe de Rivaldo. Ele relembrou também o toque para o gol de Rivaldo nas quartas de final da Copa de 2002. Assista:

Rivaldo também usou a web para registrar o momento especial. "Que dia especial aqui em Haifa. Poder voltar a jogar com esta galera que fez história no futebol foi sensacional. É sempre maravilhoso representar o nosso Brasil."

O duelo contou com o retorno de Cafu ao futebol após o falecimento de seu filho, Danilo. O ex-lateral da seleção escreveu: "Hoje tive a honra de participar do @shalomgame​ aqui em Israel. Feliz em fazer parte desse time representando nosso país."

O Brasil ainda teve a presença de Bebeto, Amoroso, Anderson Polga, Jefferson, Aldair, César Sampaio e Edmílson no evento.