Ronaldinho Gaúcho elogia técnico do Fla e acredita em título da Libertadores

Ex-jogador do Flamengo, Ronaldinho Gaúcho segue acompanhando a trajetória do clube mesmo longe dos gramados. Para ele, a equipe rubro-negra deve garantir a taça da Copa Libertadores deste ano e o técnico Jorge Jesus é o principal responsável pelo bom desempenho da equipe.

"Tive a felicidade de jogar no Flamengo, um grande clube, que está num grande momento, e tem um grandíssimo treinador. Acredito que tem todas as possibilidades de conquistar a Libertadores e espero que seja um grande jogo", disse Ronaldinho, em entrevista no evento "Web Summit", em Lisboa, Portugal, nesta terça-feira.

Além de elogiar Jorge Jesus, Ronaldinho também comentou sobre a situação do futebol português. "Campeonato muito forte com grandes times e grandes jogadores. A cada ano vai ficando mais forte e tem tudo para ser uma das grandes potências do futebol mundial", disse.

O Flamengo vai disputar a final da Copa Libertadores contra o River Plate, no dia 23 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.