Ronaldinho Gaúcho revela se torcerá para Grêmio ou Flamengo na semi da Liberta

Grêmio ou Flamengo na final da Libertadores? Essa poderia ser uma questão complicada para Ronaldinho Gaúcho, que foi revelado em um clube e depois jogou em outro. O craque (que ainda não anunciou a aposentadoria oficialmente) respondeu que prefere ver o tricolor na decisão continental durante lançamento de sua marca de vinhos no Uruguai.

“Tive a felicidade de jogar nesses dois clubes. Agora é ver o que vai acontecer. Torcendo pelo Grêmio, porque foi onde nasci. É meu time de coração desde pequeno. Tenho um carinho muito grande pelo Flamengo também. Tenho amigos que jogam nos dois clubes”, escolheu Ronaldinho.

Ronaldinho foi revelado pelo Grêmio, onde começou no profissional em 1998, mas saiu brigado do clube em 2001 para o PSG. Em 2011, quando voltou ao Brasil, negociou com o tricolor gaúcho, que chegou a colocar caixas de som no estádio para anunciá-lo, mas o jogador foi para o Flamengo, o que aumentou ainda mais a raiva da torcida gremista.

Ele ficou um ano e meio no Flamengo, onde venceu um Campeonato Carioca, mas depois rescindiu contrato por atraso de salários e não chegou perto de alcançar o sucesso que a torcida rubro-negra esperava.

Flamengo e Grêmio jogam a partida da volta semifinal da Libertadores no dia 23 de outubro, no Maracanã. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena do Grêmio, gols de Bruno Henrique para os rubro-negros e Pepê para os tricolores.