Ronaldinho Gaúcho vai ganhar churrasco de presos para comemorar aniversário

Ronaldinho Gaúcho completa 40 anos neste sábado. O ex-jogador, que está em um presídio de segurança máxima em Assunção, capital do Paraguai, após entrar no país com passaportes falsos, vai ganhar um churrasco dos presos para comemorar a data. A Informação foi divulgada pela ESPN.

Até o momento, os pedidos do advogado de Ronaldinho e seu irmão, Assis, de ir para a prisão domiciliar durante a investigação, foram negados. O caso segue aguardando a perícia nos telefones dos ex-jogadores.

Ainda de acordo com a ESPN, Blas Vera, um dos diretores da Agrupación Especializada da Polícia Nacional do Paraguai, afirmou que o brasileiro está mais triste e abatido. Atualmente ele recebe visitas apenas do advogado, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Vale lembrar que Ronaldinho aceitou participar de uma partida de futebol na cadeia. Ele teria atuado no time de Fernando Gonzalez Karjallo, ex-dirigente do Sportivo Luqueño preso por lavagem de dinheiro. De acordo com relatos de policiais que assistiram ao jogo, a equipe de Ronaldinho venceu por 11 a 2, com cinco gols e seis assistências do brasileiro.