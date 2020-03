Rooney conta sobre quando CR7 lhe pediu para parar o carro e comer um Big Mac

Cristiano Ronaldo hoje é um atleta conhecido pelo extremo cuidado que toma com o corpo - ao ponto de ex-colegas de time como Evra relatarem estranhamento ao irem almoçar na casa do português e o cardápio ter só salada, frango e água. Mas, no começo da carreira, o craque queria engordar, como contou Wayne Rooney ao jornal The Times.

Na época, Cristiano Ronaldo havia acabado de chegar ao Manchester United e pegava uma carona com Rooney para ir aos treinos. Muito mais magro do que é hoje, o português se preocupava em ganhar peso.

"Quando cheguei ao Manchester United, costumava ir com Ronaldo para os treinos e para os jogos. Lembro-me de uma noite antes de um jogo em que paramos no McDonald's porque ele queria um Big Mac. Ele tentava ganhar peso porque era muito magro. Eu estava dirigindo e tive de ir em um drive-in para termos o Big Mac", relatou Rooney.

Cristiano Ronaldo e Rooney atuaram juntos por cinco temporadas, entre 2004 e 2009. Nesse período, o Manchester United foi campeão inglês três vezes e venceu a Liga dos Campeões em 2009. Hoje, Rooney treina e joga pelo Derby County, enquanto Cristiano Ronaldo está na Juventus.