Rooney culpa 'tática suicida' de Ferguson por derrotas do United para o Barça

Wayne Rooney, atacante e técnico do Derby County, comentou sobre duas das derrotas mais importantes que sofreu na carreira: as do Manchester United para o Barcelona nas finais das edições de 2009 e 2011 da Liga dos Campeões. Ídolo da equipe vermelha, o atacante acredita que culpa pelos reveses sofridos para o time de Lionel Messi é da tática escolhida pelo técnico da equipe, o lendário Alex Ferguson.

Segundo Rooney, Ferguson adotou uma 'tática suicida'. "Nós somos o Manchester United e vamos atacar", teria dito o técnico escocês ao atletas antes das partidas. Ainda de acordo com Rooney, os jogadores sabiam que isso estava errado, mas cumpriram as ordens.

"Em jogos de copas, grandes como esses, pouco importa como você ganha, na minha visão. Quando o jogo termina, você pensa 'perdemos'", escreveu Rooney em sua coluna dominical no jornal Sunday Times, como um exemplo de que às vezes vale a pena abrir mão da filosofia de jogo para vencer.

Rooney ainda comentou sobre a relação com Ferguson, com quem teve alguns atritos pelo técnico costumar reclamar dele. "Ele pegava no meu pé e eu pensava 'pô, outras caras jogaram muito pior'. Mas ele fazia isso porque sabia que eu aguentaria", afirmou. Segundo Rooney, Ferguson foi o melhor técnico que teve ao longo da carreira.