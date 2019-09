Rooney desabafa após ser flagrado com mulheres: 'Difamação contra mim'

O atacante Wayne Rooney, que atualmente joga pelo DC United, dos Estados Unidos, usou as redes sociais para desabafar após o jornal The Sun divulgar imagens do atleta, que é casado, ao lado de mulheres em uma balada em Vancouver, no Canadá.

"Nada aconteceu entre mim e qualquer garota naquela noite em Vancouver. Eu não entrei no elevador sozinho com a garota que estava na entrada do hotel", escreveu Rooney referindo-se a uma das fotos publicadas pelo The Sun.

Is this why Coleen took her wedding ring off? Wayne Rooney parties with woman in nightclub before getting into a lift with a mystery brunette on lads' night out in Canada - as his wife seen back home in Cheshire These are the photos have raised questions about Rooney's marriage pic.twitter.com/dhs85Xz163 — Lilian Chan (@bestgug) August 25, 2019

"A garota retratada foi simplesmente uma das muitas que inocentemente pediram autógrafos e fotos. Toda esta história foi uma difamação contra mim. É prejudicial para a minha família e algo que não estou preparado para aguentar", disse Rooney.

The Sun - Enough is enough pic.twitter.com/lCICTdwfwt — Wayne Rooney (@WayneRooney) August 28, 2019

Além da foto em que Rooney aparece entrando no hotel onde seu time estava hospedado com uma garota, outra imagem flagra o jogador abraçado com uma mulher na balada.

Segundo os tabloides britânicos, a divulgação das imagens teria deixado a mulher de Rooney furiosa. Coleen teria viajado para os Estados Unidos e exigido que o jogador finalizasse o contrato com o DC United e voltasse para casa, na Inglaterra, onde a família reside. Ela foi vista fazendo compras sem a aliança de casamento na última sexta-feira. O casal tem quatro filhos.