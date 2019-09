Rooney é visto em hotel com mulher após balada; esposa teria ficado furiosa

Deu ruim para Wayne Rooney. O atacante, que atualmente joga pelo DC United, dos Estados Unidos, foi visto em uma balada abraçado com uma mulher em Vancouver e, posteriormente, foi fotografado entrando no hotel onde seu time estava hospedado com outra. A esposa do jogador, Coleen, não teria ficado nem um pouco feliz com ele.

Segundo os tabloides britânicos, Coleen teria viajado para os Estados Unidos e, furiosa, exigido a Rooney que finalizasse o contrato com o DC United e voltasse para casa, na Inglaterra, onde a família reside. Ela foi vista fazendo compras sem a aliança de casamento na última sexta-feira.

Is this why Coleen took her wedding ring off? Wayne Rooney parties with woman in nightclub before getting into a lift with a mystery brunette on lads' night out in Canada - as his wife seen back home in Cheshire These are the photos have raised questions about Rooney's marriage pic.twitter.com/dhs85Xz163 — Lilian Chan (@bestgug) August 25, 2019

Rooney teria ido a duas boates, conversado com outras mulheres além das que foi fotografado e entrado em um ofurô na casa de um amigo junto com outras pessoas. Tudo isso após a derrota do DC United para o Vancouver Whitecaps por 1 a 0, no sábado, 17 de agosto.

Rooney deve sair do DC United no próximo mês de janeiro, para atuar como jogador e técnico no Derby County. A temporada regular na MLS, no entanto, vai até o começo de outubro e o DC United deve se classificar para os playoffs da liga, e seria um grande prejuízo perder o principal jogador a essa altura do campeonato. Wayne e Coleen tem quatro filhos: Kai, nove anos, Klay, seis anos, Kit, três, e Cass, de um ano e quatro meses.