Roubaram a cena! Neymar comemora gol com Mbappé imitando Medina

O Paris Saint-Germain goleou o Saint-Étienne por 6 a 1 nesta quarta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Liga Francesa. O show ficou por conta do centroavante argentino Mauro Icardi, autor de três gols. Neymar e Mbappé marcaram um cada. Nas redes sociais, a comemoração do brasileiro chamou a atenção dos internautas.

De mãos dadas, Neymar e Mbappé dançaram após o brasileiro balançar as redes. A cena imita o vídeo em que Neymar aparece ao lado de Gabriel Medina durante o réveillon. Ambos estavam juntos na Bahia durante as festas de fim de ano. Assista:

Parece que já vimos essa cena hein, @neymarjr?! ?? Alô @gabriel1medina, corre aqui que o @KMbappe tá querendo tomar o seu lugar! ?? pic.twitter.com/LsJrhwoFhS — DAZN BRA (@DAZN_BRA) January 8, 2020

Queria tá igual o Neymar e Medina estão na Bahia ?? pic.twitter.com/B4OvqDcXVP — Favela News Rio de Janeiro (@favelanewsrj) December 30, 2019

"O Neymar comemorou imitando Medina livrando ele das mulheres no Ano Novo na Bahia", escreveu um dos internautas na rede social Twitter. "Parece que já vimos essa cena hein, Neymar? Alô Gabriel Medina, corre aqui que o Mbappé tá querendo tomar o seu lugar", comentou outro.

Nas semifinais, marcadas para os dias 21 e 22 deste mês, o Paris Saint-Germain conhecerá o seu adversário nesta quinta-feira, quando será realizado o sorteio na sede da Federação Francesa de Futebol (FFF). Na terça, o Reims eliminou o Strasbourg na disputa por pênaltis por 4 a 2, depois do empate sem gols no tempo normal. E nesta quarta Lyon e Lille também conseguiram a classificação.

Confira a repercussão:

Comemoração do gol: Mbappé imitando o Medina livrando o Neymar das mulheres no ano novo KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/0j7w1Izvxj — Mundo da Bola (@mundodabola) January 8, 2020

Neymar é debochado cara HAHAHA pic.twitter.com/9AvlrYEfak — Dudu (@EuDuduu12) January 8, 2020

Neymar inovou. Juntou com o Mbappé e refez a cena do Medina puxando ele pra longe de 2 minas, no réveillon. Gênio.pic.twitter.com/jy5ZFZhwY3 — ???????? ?????????????? (@Fail_Futebol) January 8, 2020

Neymar na comemoração do gol junto ao Mbappé, imitou o vídeo que ele estava com o Medina, que acabou gerando uma polêmica no mundo todo. ?? pic.twitter.com/pVWhqKLyrE — Gênio Neymar Jr (@genioneymarjr10) January 8, 2020

o Mbappé imitando o Medina livrando o Neymar das ciladas morri KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/xN45Kq4d4l — Luuh (@LuuhSantos2908) January 8, 2020