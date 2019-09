Sai Tite e entra Renato Gaúcho? Torcida pede novo técnico na seleção

A seleção brasileira decepcionou, no início da madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília), ao ser derrotada pelo Peru por 1 a 0, em Los Angeles, em seu segundo amistoso após a conquista do título da Copa América. O resultado da partida acabou revoltando a torcida brasileira, que usou as redes sociais para pedir a saída do técnico Tite.

E a torcida já tem o nome do substituto. Para os brasileiros, Tite precisa sair da seleção para dar lugar a Renato Gaúcho. O atual comandante do Grêmio parece agradar os internautas. "Tem que tirar Tite e colocar Renato Gaúcho logo, só assim o Hexa vem", comentou um dos torcedores no Twitter.

"Está na hora de mudar. Pode vir Renato Gaúcho", "Renato Gaúcho vai virar técnico da seleção quando?", "o Tite é horrível", "Renato Gaúcho, por favor, assume a seleção", foram outros comentários publicados no Twitter nesta madrugada.

Em campo, Tite só utilizou Neymar a partir dos 17 minutos do segundo tempo. O time nacional vinha de um empate por 2 a 2 com a Colômbia, em Miami, também em solo norte-americano, e agora amargou um resultado ainda pior.

Confira as reações na web:

Tem que tirar Tite e colocar Renato Gaúcho logo, só assim o Hexa vem. — FORA TININHO. (@Noronha1914) September 11, 2019

renato gaúcho vai virar técnico da seleção quando? tite horroroso — MAJU (@majuparkinson) September 11, 2019

Alo @CBF_Futebol contrata logo o RENATO GAÚCHO pq esse tite só sabe treinar chutão!!! ??????????#ForaTite — Jonathan Dahmer (@jonathandahmer9) September 11, 2019

Coisas do Tite, na minha opinião o tecnico da seleção devia ser o Renato Gaucho — Matheus ? (@matheusfrankf) September 11, 2019

Renato Gaúcho tem q assumir pra salvar essa geração! — FORA TITE (@ForaTite_) September 11, 2019

Jan/20: Carille indo pra China, Tite demitido da seleção e volta pro Corinthians, Renato Gaúcho na seleção depois de ganhar a libertadores. — Bearlz (@gbearlz) September 11, 2019

Tite poderia voltar pro Corinthians, Carille ir pra China e o Renato Gaúcho ir pra seleção (ou algum top estrangeiro assumir a seleção) eh isso pessoal — Amanda Pain (@MandsPain) September 11, 2019

Renato Gaúcho na seleção já!! Esse Tite é um chá de merda falastrão do kct pic.twitter.com/B9VOb3OSis — Tenório Regis (@veteranoraiz) September 11, 2019

2020: Tite demitido da Seleção, Renato Gaúcho assume, Carille vai pra China e voltaremos a ter uma missa em cada coletiva no CT Joaquim Grava. Maktub. — Yuri (@yuraosccp) September 11, 2019

Tá na hora de mudar tite há deu tá mais hora de um chacoalho......Renato gaúcho — Marcio Geraldo (@MarcioGeraldo11) September 11, 2019

Renato Gaúcho já já toma o cargo do Tite e não vai demorar muito em ! — insta: @98jpereiraoficial (@Jpereira1921) September 11, 2019

O Renato gaúcho pra treinar o Brasil no lugar do Tite — Paulo Henrique Santos (@PauloHe73232270) September 11, 2019