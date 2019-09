Saiba quanto custa para se hospedar no hotel que CR7 se concentra com a Juventus

Já imaginou se hospedar no hotel que Cristiano Ronaldo se concentra com o elenco da Juventus? A partir deste domingo será possível. O fã que desejar reservar um quarto nas dependências do J Hotel, localizado em Turim, na Itália, deverá desembolsar a partir de 116 euros (R$ 532).

Os valores variam de acordo com o número de pessoas e quarto escolhido. São cinco tipos de hospedagem e preços variados para o público. A reportagem do FERA simulou uma estada para dois adultos no próximo sábado e o valor ficou fechado em 384 euros (R$ 1764 ) por noite.

O hotel quatro estrelas reserva dormitórios para os jogadores e equipe técnica da Juventus. O local conta com 138 quartos, restaurante, lounge bar e área de bem-estar. De acordo com o clube, além de opção para uma estada, o hotel pretende "oferecer a oportunidade de experimentar eventos esportivos e, também, uma experiência cultural".

Veja imagens do hotel: