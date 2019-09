Saiba quanto o Palmeiras deixou de faturar com a eliminação na Libertadores

O Palmeiras deu adeus à Libertadores nesta terça-feira, após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio. Com a eliminação, a equipe paulista deixou de faturar com as premiações de vaga na semifinal, título, prêmio dado pela patrocinadora Crefisa e as bilheterias das partidas.

O Palmeiras poderia ter embolsado ao menos R$ 68,7 milhões, sendo R$ 7,2 milhões pela vaga na semifinal da competição (valor pago pela Conmebol que foi destinado ao Grêmio), R$ 49,5 milhões pelo título e R$ 12 milhões de prêmio da Crefisa.

Acrescentando os valores da bilheteria da semifinal e da final o clube poderia aumentar ainda mais o lucro. Na semifinal do ano passado, por exemplo, quando o Palmeiras ficou no empate por 2 a 2 com o Boca Juniors e também não avançou na competição, a renda do jogo foi de R$ 3.829.551,24.

Fora da Libertadores, o Palmeiras volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ocupa a terceira colocação, com 30 pontos. A próxima partida da equipe será contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, domingo, na briga pela liderança da competição.

Premiações desperdiçadas:

Vaga na semifinal: R$ 7,2 milhões

Título: R$ 49,5 milhões

Prêmio da Crefisa: R$ 12 milhões