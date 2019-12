Saída de Vanderlei Luxemburgo revolta torcida do Vasco na web

Vanderlei Luxemburgo não será o técnico do Vasco em 2020. O treinador, que assumiu o time com poucas rodadas no Campeonato Brasileiro, confirmou nesta sexta-feira que não se acertou com o presidente Alexandre Campello para renovar o vínculo. A notícia acabou revoltando os torcedores do clube na web.

Na rede social Twitter, os vascaínos invadiram os comentários dos posts do clube para demonstrar insatisfação e reafirmar quais técnicos não querem ver no comando do clube em 2020. "Não vem com Abel Braga", "nada de Zé Ricardo e Jair Ventura, por favor, "não queremos Celso Roth, Cristóvão, Milton Mendes, Valdir Espinosa, Vagner Mancini, Jorginho, entre outros", comentaram os torcedores.

Em um comunicado oficial, Luxemburgo afirmou que o problema para sua continuidade não foi financeiro, mas esbarrou na necessidade de uma equipe mais competitiva para brigar por títulos. "Sei das dificuldades do Vasco e fiz uma proposta dentro da realidade que eu entendo não afetar o lado financeiro, porém pelo trabalho realizado esse ano, que para um clube do tamanho do Vasco foi pouco, sou ambicioso e me permito pensar grande, tenho objetivo de buscar sempre conquistas e títulos, o que me faz pensar no todo, por isso preferi deixar o presidente à vontade", explicou.

O treinador foi contratado com o objetivo de livrar o clube do rebaixamento. À época, o time havia conquistado apenas um ponto em cinco rodadas. Com Luxemburgo, o Vasco melhorou bastante o rendimento, somou 49 pontos e, além de ficar distante da degola, conquistou uma vaga na Copa Sul-Americana. Em oito meses, o técnico comandou o time em 34 jogos, com 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas.

Confira a repercussão:

Vai deixar saudades o pofexo luxemburgo! ??#ForaCampello — Comente Vasco (@comentevasco) December 13, 2019

Não queremos Celso Roth, Cristóvão, Milton Mendes, Valdir Espinosa, Vagner Mancini, Zé Ricardo, Jorginho, entre outros. — Frases Vasco da Gama ? (@FrasesVasco) December 13, 2019

TÉCNICO estrangeiro pfv Chega do ultrapassados técnico do Brasil. Quem apoiar curtir aí pra ver quantos somos — Direita ? VASCO???? (@RumoaoNossoCT) December 13, 2019

NADA DE ABEL, ZÉ RICARDO, JAIR VENTURA E ETC. POR FAVOR! — TALLES ? (@juan_soarees) December 13, 2019