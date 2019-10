Salah do Flu? Torcedor é confundido com astro do Liverpool em jogo do Brasil

A seleção brasileira entrou em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Senegal e ficou no empate por 1 a 1, em Cingapura. Durante o jogo, uma cena inusitada chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. A transmissão da partida flagrou um homem com parecido com Mohamed Salah e usando a camisa do Fluminense nas arquibancadas do estádio.

O torcedor, que ainda não foi identificado, chegou até a vestir uma camisa do Liverpool nas arquibancadas do local. Nas redes sociais, torcedores do Fluminense foram à loucura com a brincadeira. "O Fluminense é gigante e o Salah é tricolor", "Thiago Silva, Cavani e Salah para 2020", "esse é o Salah tricolor da sorte", comentaram alguns dos torcedores no Twitter.

Olha aí o sósia de Salah assistindo Brasil e Senegal e vestindo a camisa do Fluminense! É parecido? ?? ?? Assista ao pós-jogo AO VIVO no https://t.co/NReaZOhDgL: https://t.co/jO0xBsplgk pic.twitter.com/5HXCYHgTP6 — globoesportecom (@globoesportecom) October 10, 2019

Em vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece sendo tietado por torcedores durante a saída do estádio em Cingapura. Diversos fãs pararam para tirar fotos e também cantaram ao lado do sósia de Salah. Veja:

Parecido com o craque do Liverpool (ING), torcedor do Fluminense é tietado e faz sucesso na saído do estádio, em Cingapura, onde a seleção brasileira empatou com Senegal, nesta manhã. Imagem já viralizou. A música "Tricolor em toda terra" realmente faz sentido. pic.twitter.com/CQrnkAoJb4 — Paulo Brito (@PauloFBS) October 10, 2019

Em campo, o Brasil empatou e Tite lamentou o desempenho do time nacional. O técnico deixou claro que esperava a sua equipe tratando este amistoso na Ásia de uma maneira mais competitiva.