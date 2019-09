Salah reclama do VAR: 'é muito justo, gosto do futebol com os erros dos juízes'

Mohamed Salah não é a favor do VAR. O atacante egípcio, que atua pelo Liverpool, afirmou em uma entrevista à CNN que gostava mais do futebol antes do recurso, com os erros de arbitragem presentes.

"Não gosto. É a minha resposta sempre. É ok às vezes proteger os atletas de jogadas violentas. Mas eu gosto do futebol da maneira como ele é, com os erros dos árbitros, os erros dos jogadores. É assim que o futebol é mais empolgante e que apaixona mais pessoas. O VAR é muito justo", reclamou Salah.

"No ano passado tive um pênalti na final da Liga dos Campeões que me ajudou muito, mas é demasiado justo. Gostamos com os erros", afirmou. O pênalti a que ele se referia foi marcado no primeiro minuto do jogo entre Liverpool e Tottenham, sem que o juiz fosse até o VAR conferir, apesar de ser muito controverso. Salah converteu e o Liverpool foi campeão.

Aqui o trecho da entrevista do Salah à CNN em que ele fala EXATAMENTE: "O VAR é muito justo. Nós gostamos do futebol com erros..." ‍♂️‍♂️ pic.twitter.com/a5bJvGPJ5X — Bruno Formiga (@brunoformiga) August 21, 2019

No Campeonato Inglês, o VAR foi implantado na atual temporada, a 2019-20, que tem apenas duas rodadas. Diferentemente do Brasil, lá o sistema é muito veloz nas checagens, mas ainda assim há decisões que geram controvérsia.