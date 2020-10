Salah, do Liverpool, vira 'Os Incríveis' para comemorar o aniversário da filha

A cada aniversário da pequena Makka, o atacante Mohamed Salah se torna uma personagem diferente. Desta vez o jogador do Liverpool se tornou um integrante do desenho 'Os Incríveis'.

Salah fez questão de publicar uma foto nas redes sociais para registrar o momento. Makka completou seis anos nesta quinta-feira.

"Feliz aniversário, minha princesa", escreveu Salah, na publicação no Twitter.

No ano passado, no aniversário de cinco anos, o tema foi o desenho 'Moana, um Mar de Aventuras', Salah se vestiu de do semideus Maui.