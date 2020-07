'Sampaoli é muito agitado, meio maluco, aprendi muito com ele', comenta Marinho

O atacante Marinho, do Santos, comentou sobre como era o cotidiano do técnico Jorge Sampaoli, que comandou a equipe em 2019, e comparou com o atual técnico do time, o português Jesualdo Ferreira, em entrevista ao canal do youtube 'De Sola'. Segundo o jogador, o argentino é muito agitado e 'meio maluco'.

"O Jesualdo é mais calmo. O Sampaoli era muito agitado e eu me identificava com ele porque eu sou assim também. Ele é meio maluco. Às vezes, a gente errava um passe e ele gritava demais. Aprendemos muito com ele (...) Tem hora que ele brigava com os outros treinadores. É dele. Independente do clube que ele estiver, ele vai fazer isso. É o jeito dele. (...) Foi uma grande oportunidade. E temos uma nova oportunidade com o Jesualdo. Esperamos ajudá-lo para termos um ano incrível ainda", afirmou Marinho.

Marinho comentou ainda sobre uma brincadeira que fazia com dois de seus colegas de time, o atacante Soteldo e o meiocampista Sánchez. "O Soteldo era o único que não saía do time. Tinha jogo que o Sampaoli tirava até o Sánchez. Aí, eu falei para o Sánchez: 'vou pintar o cabelo igual do Soteldo, ele não sai do time'. E eu pintei e não saí mais do time. Aí, fui até o fim do campeonato. Se eu ficasse com o cabelo preto, eu tinha ficado no banco", brincou.

Sánchez não teria como imitar a mudança capilar, já que é careca. O Santos acabou a temporada 2019 como vice-campeão brasileiro, atrás apenas do Flamengo, e o Sampaoli não renovando contrato com o clube após desentendimentos com a diretoria. Em 2020, acertou com o Atlético-MG.