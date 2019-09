Sampaoli será pai pela terceira vez e filho vai nascer no Brasil

Os próximos dias serão inesquecíveis para o técnico Jorge Sampaoli. O comandante do Santos está a espera do seu terceiro filho, Léon. Ele deve nascer no domingo (15) ou na segunda-feira (16) em um hospital em São Paulo.

Aos 59 anos, Sampaoli terá o primeiro filho com a chilena Paula Valenzuela, sua atual esposa. Os outros dois filhos, Alejandro e Sabrina, moram na Argentina e trabalham em um complexo esportivo criado pelo treinador.

Apaixonado por tatuagens, Sampaoli já fez homenagens para Léon. O treinador tatuou um leão na perna e também registrou o nome do filho em uma moto elétrica que recebeu de presente.

Em campo, Sampaoli fará sua estreia no Maracanã no sábado, em partida contra o Flamengo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo o treinador deve ser liberado para acompanhar o nascimento o seu filho.