Santa Cruz escolhe nova mascote após votação de torcedores nas redes sociais

O Santa Cruz resolveu inovar e escolher o desenho da sua nova mascote por meio de uma votação nas redes sociais. O clube abriu uma enquete na última sexta-feira e divulgou o resultado na noite desta quarta-feira. Uma cobra-coral com a cabeça preta foi eleita pelos fãs do clube.

"Tricolor, colhemos informações nas redes sociais e desenhamos os mascotes nessas duas opções. Qual seu preferido? Na tuitada abaixo vamos abrir uma enquete. Escolhe aí", escreveu o Santa Cruz ao divulgar os desenhos. A diferença entre eles era a cor da cabeça da cobra, uma branca e outra preta. Veja:

Tricolor, colhemos informações nas redes sociais e desenhamos os mascotes nessas duas opções. Qual seu preferido? Na tuitada abaixo vamos abrir uma enquete. Escolhe aí. pic.twitter.com/mzkDzSqGrv — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 27, 2019

A votação contou com mais de 9 mil votos somando todas as redes sociais oficiais do clube. "Tricolor, encerramos as enquetes. Totalizando 9.110 votos (Instagram e Twitter), além de muitos comentários nas postagens, o mascote na cor preta foi o vencedor com 60% dos votos. Agradecemos a participação de vocês", disse o Santa Cruz.

Tricolor, encerramos as enquetes. Totalizando 9.110 votos (Instagram e Twitter), além de muitos comentários nas postagens, o mascote na cor preta foi o vencedor com 60% dos votos. Agradecemos a participação de vocês. pic.twitter.com/ly4TY1Ayuj — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 3, 2019

E aí, qual seu preferido? #MascoteCoral — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) September 27, 2019

