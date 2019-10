Santa Cruz lança campanha para limpeza de óleo nas praias do Nordeste

Nesta terça-feira, o Santa Cruz foi mais um clube que lançou campanha para ajudar na limpeza do vazamento de petróleo que ocorre nas praias do Nordeste do Brasil e tomou conta do noticiário do País nesta semana.

Em sua conta no Instagram, o clube divulgou uma campanha de arrecadação de materiais. "Tricolor, nosso litoral está sofrendo com o maior desastre ambiental de todos os tempos. Essa missão não se cumpre só. Estaremos arrecadando luvas de borracha, máscaras, sacos de lixos, bota PVC, água. Somos um ponto de arrecadação de donativos", escreveu.

Tricolor, nosso litoral está sofrendo com o maior desastre ambiental de todos os tempos. Essa missão não se cumpre só. Estaremos arrecadando luvas de borracha, máscaras, sacos de lixos, bota PVC, água. Somos um ponto de arrecadação de donativos. Local: Sede Horário: 8h às 18h. pic.twitter.com/UHdGpmwAcf — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) October 22, 2019

As doações poderão ser deixadas na sede do clube entre às 08h e 18h. Além do Santa Cruz, clubes como CSA, CRB, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória também comentaram sobre a situação das praias do Nordeste.

O Bahia chegou até a ganhar destaque nas redes sociais ao usar um uniforme manchado de tinta durante o jogo contra o Ceará.

Sobre o caso

As manchas de óleo foram detectadas na região pela primeira vez em 30 de agosto. Desde então, já houve 187 áreas afetadas em 77 municípios dos nove Estados da região. Ainda não se sabe a origem do vazamento. A força-tarefa de limpeza conta com 1.583 militares de 48 organizações e 74 civis, informou que mais de 200 toneladas de resíduos contaminados já foram isoladas. Moradores também ajudam nos trabalhos de contingenciamento do óleo.