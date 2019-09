Santos apaga post com foto do filho de Sampaoli por ser 'algo pessoal'

O técnico Jorge Sampaoli recebeu diversas manifestações de carinho nas redes sociais desde domingo, quando nasceu Léon, seu terceiro filho. Entre as mensagens divulgadas na web, estava a do Santos.

"AMOR PELO FILHÃO! Nosso técnico Jorge Sampaoli foi papai pela terceira vez. Muitas felicidades à Família Sampaoli. Bem-vindo, Léon!", escreveu o clube em suas contas oficiais no Twitter e no Instagram. Horas depois, a publicação foi apagada.

Questionados pela reportagem do FERA, o Santos se posicionou afirmando que "como era algo pessoal", resolveu apagar. Segundo a assessoria de imprensa, a decisão partiu do próprio clube e não de um pedido do comandante da equipe. As imagens de Léon foram inicialmente divulgadas pela doutora Juliana Stivaletti.

Esse é o primeiro filho de Sampaoli com a chilena Paula Valenzuela, sua atual esposa. Os outros dois filhos, Alejandro e Sabrina, moram na Argentina e trabalham em um complexo esportivo criado pelo treinador.

Confira as imagens do pequeno Léon: