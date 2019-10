Santos apresenta 'Baby Shark do Peixão' com Soteldo; assista

A equipe do Santos derrotou o Ceará de virada por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após o jogo, o clube comemorou o resultado divulgando a sua versão da famosa música infantil "Baby Shark", que conta com mais de três bilhões de visualizações no YouTube.

"Mantendo o tema infantil nesse pós-jogo, eu apresento a vocês o BABY SHARK DO PEIXÃO!", escreveu o clube ao divulgar o vídeo. Assista:

Mantendo o tema infantil nesse pós-jogo, eu apresento a vocês o BABY SHARK DO PEIXÃO! ???? pic.twitter.com/DqQCuRSSrq — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 18, 2019

Na paródia do clube da Baixada Santista o venezuelano Soteldo, que retorna ao time após defender a seleção da Venezuela, aparece dançando ao som o hit infantil. O escudo do Ceará também surge fugindo de um tubarão.

Com a vitória sobre o Ceará, o Santos somou 51 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e segue na terceira posição.