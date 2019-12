Santos copia capa da revista 'Time' e elege Soteldo o 'pirralho do ano'

O Santos fez a sua versão de Personalidade do Ano nesta quinta-feira. Copiando a capa da revista Time, que elegeu a ativista ambiental sueca Greta Thunberg, o clube destacou o venezuelano Soteldo como "o pirralho do ano".

A piada feita pela equipe santista faz alusão ao comentário do presidente Jair Bolsonaro. Ele chamou a ativista de "pirralha" e ela adicionou o termo à descrição do perfil que mantém no Twitter. Confira o post do Santos:

Nos comentários da publicação, os torcedores também brincaram com a situação. "Vocês não erram, né? A melhor do ano, creio", "esse sim fez algo notável pela sociedade", "vocês são demais", "sensacional", foram algumas das reações publicadas no Twitter.

Vale lembrar que o técnico Jorge Sampaoli pediu demissão do Santos. No dia seguinte ao clube confirmar sua saída, o treinador escreveu uma carta de agradecimento. Ele declarou amor ao time alvinegro, também fez elogios à cidade onde viveu em 2019 e evitou entrar em detalhes sobre o que o motivou a deixar a equipe.