Santos envia uniformes a garoto sírio que aparece usando camisa do clube

O Santos enviou uniformes do clube ao pequeno sírio Khamis al-Ghagar, que ficou notório no mês passado após receber uma camisa do Liverpool e uma chuteira autografada do jogador Mohamed Salah.

O menino é muito fã de Neymar e já apareceu em várias fotos nas redes sociais usando uma camisa do Santos com o nome do atacante brasileiro. Segundo o pai, eles compraram a peça em um bazar na Síria. Por isso, o Santos enviou os uniformes atuais utilizados pela equipe.

Khamis sofreu graves ferimentos devido a um ataque aéreo e precisou ter parte da perna direita amputada. Ainda assim, o garoto joga bola, como demonstram várias fotos em suas redes sociais.

Hoje, Khamis vive na Turquia, ao lado do pai, por causa do tratamento para a perna. O restante da família do garoto ainda reside na Síria.