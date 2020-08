Santos homenageia José Bonifácio em camisa; torcida compara com marca de aveia

O Santos resolveu usar a camisa para homenagear José Bonifácio, um grande personagem da história do Brasil, no clássico com o Palmeiras. Segundo o clube alvinegro, é uma forma de relembrar um grande personagem nascido na cidade litorânea e iniciar os preparativos para a celebração do bicentenário da Independência do Brasil, que ocorrerá em 2022.

Assim, as camisas dos jogadores santistas trazem um a reprodução de uma pintura que retrata Bonifácio, os dizeres 'orgulho de Santos' e o nome do 'Patriarca da Independência' escrito embaixo. No entanto, por conta da escolha da imagem, os internautas passaram a fazer piadas relembrando da marca de aveia Quaker, que tem um mascote parecido.

Não era melhor só ter colocado o nome... tá parecendo propaganda da Quaker, a @PepsiCo tá pagando por isso ? — Lucas Westfal (@LucasWestfal) August 23, 2020

Deu vontade de comer aveia — Cebolinha (@CeboIinhaaa) August 23, 2020

Já não basta passar raiva com o time agora até com a camisa ? parabéns aos envolvidos.. — sfcjhow (@sfcjhow) August 23, 2020

Pensei que era patrocínio da Quaker — Lucas Motta (@LucasOMotta) August 23, 2020

Me lembrou isso aqui. Kkkkkk pic.twitter.com/EgoMkZ3Ugm — Debacker (@debackerthe1) August 23, 2020

Daora a homenagem mas ficou feiao na camisa kkkk — Gabriel (@quaresfc) August 23, 2020

Jose Bonifácio de Andrada e Silva foi um político brasileiro do início do século XIX, tendo ocupado o cargo de ministro do Reino e Negócios Estrangeiros a partir de janeiro de 1822. Se tornou conselheiro de Dom Pedro I, então regente do Brasil, e recomendou-lhe que declarasse a independência do Brasil em relação a Portugal. Por esta atuação, recebeu o título de 'patrono da Independência'.