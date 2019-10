Santos homenageia Pelé pelos 79 anos com fotos e vídeos históricos

Pelé completou 79 anos nesta quarta-feira e o Santos já fez uma série de postagens em homenagem ao Rei do Futebol. Pelas redes sociais, o clube fez uma contagem regressiva para a data com fotos históricas do camisa 10.

"O dia começa e eu já deixo avisado: hoje é overposting de Rei Pelé em homenagem ao seu aniversário! Fala a verdade, não era possível imaginar que esse garoto tranquilo seria o maior pesadelo de todos os times e seleções do mundo, não é mesmo?", postou o Santos em seu Twitter.

Tem imagens das mais diversas. De Pelé ao lado de grandes craques como Garrincha, Rivellino, Tostão, Beckenbauer, Cruijff, Pukás, entre outros. Passando por gifs como o momento em que o Rei do Futebol pula ao lado de Galvão Bueno na comemoração do tetra da seleção brasileira, até gols antológicos anotados pelo Santos.

Rivellino • Santos x Corinthians pic.twitter.com/E6l3JdvGre — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 22, 2019

3⃣0⃣ minutos para o único Rei do Futebol completar 79 anos.#SemanaPele #PELÉ79 pic.twitter.com/YXQ2FbAQG1 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 23, 2019