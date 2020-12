Santos lança almofada personalizada do atacante Soteldo

O atacante Soteldo, do Santos, lançou a sua própria almofada personalizada. O objeto exibe um desenho do jogador com a camisa do Santos e foi produzido em parceria com o clube.

Esse não foi o primeiro item personalizado pelo Santos, o clube também divulgou uma almofada do atacante marinho na semana passada. Os produtos estão sendo comercializados no site Só Ídolos por R$ 89,90.

Vale lembrar que Soteldo segue se recuperando após testar positivo para covid-19. Ele foi desfalque na partida contra o Grêmio pela ida das quartas de final da Libertadores, além do jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão.

A partida de volta da Libertadores acontece nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro.