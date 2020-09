Santos provoca Sampaoli após vitória: 'Vou festejar o teu sofrer'

O técnico Jorge Sampaoli comandou a equipe do Atlético-MG diante do Santos nesta quarta-feira à noite e saiu da Vila Belmiro com uma derrota por 3 a 1. Após o jogo, o clube da Baixada Santista divulgou um vídeo para provocar o ex-treinador da equipe.

No vídeo, o Santos exibiu imagens de jogadores e torcedores comemorando. Além de fazer referências com bicicletas, meio de transporte que o técnico costumava usar quando morava em Santos, ao som da música "Vou Festejar", de Beth Carvalho. Assista:

Eu não sei vocês, mas essa noite eu #VouFestejar. pic.twitter.com/J75Ekjfppv — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 10, 2020

Nos comentários da publicação, os torcedores da equipe também aproveitaram para brincar com a situação. Confira as reações:

Sampaoli vendo o Nó tático do Cuca beludo pic.twitter.com/WKkjETTz1e — Diego (@xControl_) September 10, 2020

QUE ABSURDO! TEM MAIS UM DESSE NÃO? — #NuncaFomosTãoCruzeirenses (@Paiblito) September 10, 2020