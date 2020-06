Santos realiza venda simbólica de ingressos para reprise do tri da Libertadores

A torcida do Santos poderá comprar, de forma simbólica, ingressos para a reprise da final da Copa Libertadores de 2011. Naquela ocasião, a equipe derrotou o Peñarol por 2 a 1 e se consagrou tricampeã da competição. A partida terá transmissão neste domingo (7), às 16h, pela Rede Globo.

Os ingressos serão comercializados a partir desta segunda-feira de maneira virtual por R$ 8 para não sócios e R$ 4 para associados do clube. "Associados e não associados poderão comprar quantos ingressos quiserem, com desconto garantido ao sócio na primeira compra. A verba arrecadada nesta ação será revertida em sua totalidade para as categorias de base do alvinegro praiano", afirma o Santos.

SERVIÇO

Sócio Rei poderá comprar seu ingresso pelo site www.sociorei.com. Não sócios efetuarão a compra do ingresso pelo site www.futebolcard.com.

Procedimento de compra pela internet para sócios:

1 - Acessar o site: www.sociorei.com

2 - Realizar seu login;

3 - Escolher seu ingresso no sistema e realizar o pagamento.

Não Sócios

1 - Acessar o site: www.futebolcard.com

2 - Escolher seu ingresso no sistema e realizar o pagamento. Serão aceitos cartões das bandeiras Visa Crédito, Visa Electron (Débito), Mastercard, Maestro (Débito), ELO Crédito e Diners Crédito.