Santos relembra grande atuação de Zé Roberto e provoca o Corinthians

Em época de quarentena e futebol paralisado, os times brasileiros têm utilizados diversas maneiras para movimentar as redes sociais, como relembrar jogos e vitórias antigos. Foi o que o Santos fez neste sábado, adicionando uma certa dose de provocação ao rival Corinthians.

O Santos relembrou uma vitória sobre o alvinegro da capital por 2 a 1, no Campeonato Paulista de 2007, com atuação de gala de Zé Roberto. O meia abriu o placar com um golaço, que foi lançado em velocidade e deu um toque sutil por cima do arqueiro rival.

O Corinthians chegou a empatar a partida após uma bela jogada de Willian, que hoje atua pelo Chelsea, da Inglaterra. Mesmo assim, a equipe da casa contou com mais uma boa jogada coletiva para Jonas colocar o Peixe na frente do placar.

Há exatos 13 anos, Zé Roberto e Jonas deitavam no Clássico Alvinegro e o Peixão derrotava o Corinthians pelo Paulistão. #QuarentenaSantista Band | ️ Luciano do Valle pic.twitter.com/SkBcHRR18e — Santos Futebol Clube (de ) (@SantosFC) March 28, 2020

Nos comentários, a torcida do Santos manifestou a saudade daquele jogo e do bom futebol que Zé Roberto jogou naquele ano. O Santos acabou campeão daquela edição do Campeonato Paulista, vencendo o São Caetano na final, e chegou até a semifinal da Libertadores, quando caiu para o Grêmio. Do outro lado, 2007 foi um dos piores anos da história do Corinthians, já que o time caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Que saudades, Zé ! — Felipe ⚪️⚫️ (@fetjcasagrande) March 28, 2020

Oq o Zé jogava de meia no Santos era brincadeira!!! Até hj n me conformo q quando existiu a oportunidade, n trouxeram ele te volta... — MATEUS (@Mateus_diz) March 28, 2020

Zé Roberto jogou muita bola no Santos, pena que ficou pouco tempo. O Jonas é outro que quando chegou do Guarani começou muito bem, aí rompeu os ligamentos do joelho e entrou em uma onda de lesões. — Bruno Góes (@Brunogoesss) March 28, 2020

Ze Roberto jogou muito, embora tenha ficado pouco no Santos. — Evanildo Costa (@EvanildoCosta8) March 28, 2020