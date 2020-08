Santos tira onda com funk após vitória sobre Sport: 'O Peixão tá on'

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, o Santos publicou em suas redes sociais o funk da dj Bárbara Labres e do Mc WM. Na legenda, o clube escreveu que "o Peixão tá on".

O funk e a mensagem ficaram em evidência nos últimos dias por causa de Neymar. Antes da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o atacante chegou ao estádio ouvindo a música. Nas redes, "o pai tá on" tomou conta das publicações.

No vídeo publicado pelo Santos, os atacantes Marinho, Soteldo e Kaio Jorge são protagonistas. Veja abaixo: