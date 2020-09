São Bernardo leva manequim ao estádio para simular presença da torcida

Uma presença curiosa chamou a atenção do espectadores da televisão no último domingo durante a partida entre São Bernardo e Juventus pelo Campeonato Paulista da Série A2. Sem poder se acomodar no estádio Primeiro de Maio, torcedores do São Bernardo levaram ao local um manequim vestido com a camisa do clube para simular a presença de público. E deu sorte: o time da casa venceu nos pênaltis e avançou.

Segundo o São Bernardo, o manequim típico de lojas de confecção trajado com a camisa do time e preparado com uma bandeira em uma das "mãos" já esteve presente no estádio em outra partida. No fim de agosto, o "torcedor" já havia sido pé quente no jogo em que a equipe da casa bateu o XV de Piracicaba por 3 a 2.

O clube explicou que para manter o manequim no estádio para a partida contra o Juventus foi preciso pedir uma autorização para a Federação Paulista de Futebol (FPF). Com a liberação e a vitória nos pênaltis, é bem provável que o único "torcedor" presente no estádio continue nas arquibancadas nas próximas partidas.