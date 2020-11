São-paulino surpreende a namorada corintiana e a pede em casamento na Neo Química Arena

Normalmente, o estádio de um time rival não é um lugar que se costume visitar de bom grado, exceto em ocasiões especiais. E se existe uma ocasião especial o suficiente, foi a do são-paulino Guilherme Moura: pedir a namorada, a corintiana Ester Dias de Melo na Neo Química Arena, casa do time alvinegro.

Sem poder ir aos jogos, Guilherme comprou ingressos para o tour guiado no estádio, que retomou as atividades em 21 de outubro. "A gente estava indo para Ubatuba, mas ele falou que antes tinha que me dar um presente... Aí, ele me mostrou o ingresso do tour da Neo Química Arena. Eu fiquei muito animada, porque nunca tinha ido e sempre tive vontade de conhecer. A gente andou por lá, conheceu o estádio. Quando chegamos no vestiário, íamos tirar uma selfie, ele se ajoelhou e Nossa Senhora", contou Ester ao portal UOL.

"Há um tempo, eu disse que só aceitaria me casar com ele se ele me pedisse lá no estádio. Eu não desconfiei de nada, porque o Guilherme nunca consegue guardar segredo de nenhum presente, mas dessa vez ele foi super bem", disse a agora noiva.

"Ele planejou tudo sozinho, não contou para ninguém, nem para o pessoal do tour. Foi uma surpresa incrível. Eu sou muito fanática, tenho até uma tatuagem do Corinthians. O Guilherme é são-paulino e já tentei fazer ele mudar, mas não deu certo", destacou Ester, que respondeu "sim" logo sem demora ao ouvir o pedido.

A jovem corintiana diz, no entanto, ter certeza que quando vierem os filhos, que serão corintianos como a mãe, e não tricolores como o pai. Afinal, ela quem carregará as crianças na barriga, e ela que é a mais fanática pelo time que torce no relacionamento.