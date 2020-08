São Paulo brinca com explicação de Hernanes sobre gol de falta: 'raio profético'

A manhã de domingo foi feliz para o São Paulo. Em clássico no Morumbi, o time tricolor venceu o Corinthians por 2 a 1, com gols de Hernanes e Brenner - Ramiro descontou. Chamou a atenção principalmente o gol de falta de Hernanes, no meio do gol.

O jogador brincou sobre o tento em entrevista aos canais do clube após o jogo. "Esse daí é o raio. Rápida hein?", comentou Hernanes. O clube mostrou as imagens do gol com efeitos então, apelidando de raio profético.

Também chamou a atenção o comportamento estranho do goleiro Cássio no lance. O arqueiro do Corinthians vai muito para o canto e não consegue retornar quando vê que a bola foi no meio do gol. Depois, no gol de empate alvinegro, Ramiro chuta, Tiago Volpi demora a cair e acaba aceitando. Por isso, ambos os goleiros foram alvo de críticas e piadas.

“ Cássio pegaria o chute do Kevin De Bruyne” O Cássio: pic.twitter.com/Akpik9VBmK — Vivemos De Futebol (@VivemosDFute) August 30, 2020

Cara do Cássio vendo a bola entrar pic.twitter.com/thE0hHJ0Ib — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) August 30, 2020

a cara do Cássio depois de tomar o Gol pic.twitter.com/41LRmQYOgX — Marcondes ˢᵖᶠᶜ (@ysmarcondes) August 30, 2020

"Foi horrível, o Brenner parecia o Luis Fabiano" - Cássio pic.twitter.com/hQon3LtMQh — Filipe Moreira (@FilipeMoreeeira) August 30, 2020

Zoaram o Cássio né minutos Depois... pic.twitter.com/lzmqNRUhFE — CORINTHIANS SEMPRE (@sccp1910ti) August 30, 2020

Weverton, Cássio e Volpi nessa rodada pic.twitter.com/VBv5QTOlmI — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) August 30, 2020

Independente de tudo eu sempre vou passar pano pro Cássio. — Luis ˢᶜᶜᵖ (@lfofc) August 30, 2020

Mas, já no final do segundo tempo, Brenner aproveitou cruzamento de Toró e fez 2 a 1 para o São Paulo. A equipe chegou a 13 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Internacional, que tem 15. Já o Corinthians tem apenas cinco pontos ganhos em cinco jogos.