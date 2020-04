São Paulo brinca com jogador da NFL parecido com Reinaldo: 'não negociamos'

Neste sábado, o Buffalo Bills, da NFL, anunciou a chegada de mais um jogador para o ataque, o wide-receiver Gabriel Davis. A contratação passaria despercebida entre os brasileiros assim como tantos outros no draft da liga, não fosse por um detalhe: Davis é muito parecido com o lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo.

Os torcedores começaram a brincar com a semelhança ao responder o tuíte da franquia norte-americana. Depois, o próprio São Paulo foi em frente com a brincadeira e afirmou não ter negociado o jogador. Confira algumas das brincadeiras.

Another target on offense. Welcome to Buffalo, Gabriel Davis! #GoBills pic.twitter.com/8pYmte3GX3 — Buffalo Bills (@BuffaloBills) April 25, 2020

Nota oficial O São Paulo Futebol Clube esclarece que não negociou a transferência do atleta Reinaldo ao @BuffaloBills, da NFL. https://t.co/2nTwWHiWYb pic.twitter.com/8vP7KcEc33 — São Paulo FC (de ) (@SaoPauloFC) April 25, 2020

Prezado, o King não está a venda! — Miquéias (@MFullmundii) April 25, 2020

O MALUCO É A CARA DO REINALDO DO SÃO PAULO VÉI KKKKKKKKKKKKKKKKK — Fala Zezé, bom dia cara. (@galathss) April 25, 2020

eu sei que vocês também querem um King — Yasmin Dias (@yasddias) April 25, 2020

Does he know he has a lost brother here in Brazil tho? pic.twitter.com/zr6OYKt1qz — Rodrigo Santos (@rod_santos18) April 25, 2020

REINALDO IS A SOCCER PLAYER, HE PLAYS IN SÃO PAULO-BRAZIL.https://t.co/G3iliR1kbn — REI CANTONA (@REICANTONA) April 25, 2020

Davis, de 21 anos, foi draftado pelo Buffalo Bills na posição 128 no draft da NFL deste ano. Já Reinaldo tem 30 anos e está no São Paulo desde 2014, tendo sido emprestado à Ponte Preta em 2016 e à Chapecoense em 2017. Hoje, o lateral-esquerdo é um dos jogadores queridos pelos torcedores por fazer gols e pela irreverência.