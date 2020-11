São Paulo provoca Fla: 'mais três pro dossiê'; cabelo de Michael chama atenção

São Paulo e Flamengo se enfrentaram na noite desta quarta pela Copa do Brasil. O time rubro-negro precisava reverter o resultado do jogo da ida, no qual perdeu por 2 a 1, mas foi o tricolor que foi pra cima e venceu a partida por 3 a 0. E, como não podia deixar de ser, provocou o adversário nas redes sociais.

"Estamos na semifinal! E mais três gols pro dossiê", escreveu o São Paulo nas redes sociais, fazendo referência a um dossiê entregue pela diretoria do Flamengo à CBF, com reclamações sobre a arbitragem. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que o tratamento da entidade com o time tricolor é diferente do que é dado aos outros clubes.

ESTAMOS NA SEMIFINAL!!! ⚽ ⚽ Luciano ⚽ Pablo E mais três gols pro dossiê... #VamosSãoPaulo Miguel Schincariol / https://t.co/zA8T8w7MXK pic.twitter.com/6n0repktiD — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 19, 2020

No Campeonato Brasileiro, São Paulo e Flamengo tem a mesma quantidade de pontos, 36, sendo que os paulistas estão à frente nos critérios de desempate. Contudo, o São Paulo tem três partidas a menos, contra Ceará, Botafogo e Goiás, que podem lhe dar a liderança do torneio.

No entanto, esta não foi a única coisa relacionada ao jogo a chamar a atenção nas redes sociais. O corte de cabelo de Michael, atacante do Flamengo, também se destacou: o jogador carregava um desenho de um lobo, a lua , duas aves e uma árvore na parte de trás da cabeça. Veja algumas das reações.

O cachorro no cabelo do Michael tá olhando a bola que o Vitinho isolou KKKKKKKKK pic.twitter.com/aEdwgK9BFq — marlon (@crf_marlon10) November 19, 2020

rapaz, o michael meteu um PRESÉPIO no corte de cabelo? — Martín Fernandez (@mart_fern) November 19, 2020

esse cabelo do michael kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/0lDtNAKu9L — ؘmari ¹⁴ (@favscrf) November 19, 2020

Eu não sei o que é pior, se é o cabelo do Michael ou o futebol dele. — Lorrane (@lorraneufrasio) November 19, 2020

Michael custou 8mi euros e o maior momento c a camisa do meu time eh ter feito esse cabelo... — João Antônio Nasser (@JoaoNasser) November 19, 2020

E o Vitor Bueno que elogiou o cabelo do Michael kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/AIy3VVQ92i — Tiago Volpi Mil Grau (de ) (@Volpimilgrau) November 19, 2020

Gente... Esse é meu novo conceito para a palavra “brega”. pic.twitter.com/qLfWG9cMp1 — Felipe Neto (@felipeneto) November 19, 2020

O cabelo do Michael alegrou minha noite. pic.twitter.com/V2zKUqNSrn — Instagram: Lucastanaka13 (@LucasTanaka) November 19, 2020

Pênalti do Vitinho resumindo no cabelo do Michael pic.twitter.com/nNXxx9UGMT — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) November 19, 2020

Michael meteu um comercial da Coca Cola como corte de cabelo. pic.twitter.com/mWwbDslKRi — Jaiane Valentim (@jah_valentim) November 19, 2020